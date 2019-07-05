شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: 15% زيادة فى تعريفة التاكسى الأبيض والنقل العام والسيرفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الزيادة التى تم اعتمادها من محافظة القاهرة، بشأن تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار المحروقات، لا تزيد عن 15 %، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة تطبق على كل من سيارات السر فيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات لأجرة ( التاكسى الأبيض )، على أن يتم الإعلان داخل كل موقف لتعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة، وفى حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أكد محافظة القاهرة بأن الزيادة فى التعريفة الجديدة تأتى طبقا لمعدلات الزيادة فى الوقود، مشيرا إلى أنة تم التنسيق مع مديرية امن القاهرة على ضرورة المتابعة الميدانية داخل مواقف النقل الجماعى بمواقف السرفيس و الأقاليم، وعمل حملات مكثفة لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار فى غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملصق إعلانى على واجهة السيارة محدد به خط السير وقيمة التعريفة.