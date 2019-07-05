شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المحافظين بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذا تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أى مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

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وأجرى رئيس الوزراء خلال تواجده بغرفة العمليات المركزية للحكومة، اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%‎ وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لاعلانها فىالمواقف المختلفة، بالإضافة إلى لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسى، كما تم إرسالها إلى وسائل الاعلام بحيث تكون متاحه للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة للتطبيق.