شكرا لقرائتكم خبر عن منح متحدى الإعاقة ومرافقيهم تخفيض 50% بالقطارات المكيفة و75% بالعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد تأكيدها منح تخفيض لذوى الإعاقة ومرافقيهم بنسبة 75% على تذاكر القطارات العادية (غير المكيفة) و50% على تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية درجة والـ vip، وذلك من إجمالى قيمة التذكرة الكاملة.

وقالت هيئة السكة الحديد فى منشور لها إن الاستفادة بهذه التخفيض بموجب إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، على أن يكون المرافق مثبت بتلك البطاقة كى يتمتع بنفس التخفيض المقررة بالقطارات لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن هذا التخفيض يسرى على الشخص ذوى الإعاقة ومرافقه فى حالة ركوب القطار بدون حجز على أن يتم تحصيل قيمة 50% بالقطارات المكيفة و75% بالقطارات العادية من قيمة الأجرة الكاملة مقربة إلى أقرب جنيه بالإضافة إلى المصاريف الإضافة المقررة داخل القطار والذى يتماشى مع القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة.

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وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه لابد من إطلاع صراف التذاكر على بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من أحقية المعاق فى التخفيض الممنوح له مع تسجيل رقم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى على التذاكرة وكذلك التأكد من إثبات المرافق على إثبات الشخصية بتلك البطاقة.

ولفت هيئة السكة الحديد إلى أنه فى حالة وجود راكب يحمل تذكرة بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة أو 75% بالقطارات العادية ولا يحمل إثبات الشخصة الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى يتم تحصيل فرق الأجرة حسب درجات السفر والغرامة المقررة، وفى حالة وجود تذكرة مع المرافق وهو غير مسجل على إثبات الشخصية يتم تحصيل فرق الأجرة منه حسب درجة السفر مع الغرامة المقررة.