شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تعريفة الركوب للخطوط الداخلية بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 تعريفة الخطوط الداخلية بمحافظة القاهرة وذلك بعد زيادة اسعار المحروقات، واعتماد محافظ القاهرة التعريفة الجديدة بزيادة 15 % على جميع الخطوط.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا عاجلا بجميع أعضاء وقيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء مهندس محمد حنفى السكرتير العام والمهندس مصطفى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد ورئيس هيئية النقل العام ورئيس هيئة السرفيس ومدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة و مدير ادارة المرور ومديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين والمرور الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة وممثلى كافة الجهات المعنية

لدراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب واعتمادها رسميا ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15 % على الأكثر وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الاعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.

وأكد المحافظ على أنه سوف تكون هناك رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات والزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التى حددتها اللجنة المختصة سواءا أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وذلك تنفيذا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية وما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على تحريك أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو الجارى.

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