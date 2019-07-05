شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"البيطريين" يطالب بوقف نقل الحيوانات بين المحافظات خلال حملات التحصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على سعد على، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنتى الثروة الحيوانية والنقابات الفرعية، بوقف نقل الحيوانات بين المحافظات، بالتزامن مع حملات التحصين، لمنع انتشار الأمراض، بدلا من قرار المحافظين بوجود طبيب بيطرى فى الكمائن، مشيرا إلى أن القرار لم يتم وضع أى آليات لتنفيذه، تضمن تسهيل مهمة وعمل الطبيب البيطرى.

وأضاف سعد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكمائن لا يوجد بها أماكن تناسب طبيعة عمل الطبيب البيطرى، مشيرا إلى أن السيارات غالبا ما تحمل ليس أقل من 10 حيوانات، وبالتالى سيكون هناك صعوبة بالنسبة للطبيب حال قراراه التحرك فيما بينهم، أو انزالهم من السيارة والذى قد يؤدى إلى خسائر بالنسبة لباقى السيارات المجاورة لهم، مما يحيل دون إتمام مهمة البيطريين والتحصين فى الكمائن.

Advertisements

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، أن القرار نفسه لم يحقق نجاح عندما تم تطبيقه مع موسم إنفلونزا الطيور، مشيرا إلى وجود صعوبة فى تحويل السيارات إلى أقرب الوحدات البيطرية لمقر الكمائن، خاصة فى ظل العجز الكبير فى أعداد الأطباء البيطريين بالوحدات، إلى جانب انشغال الموجودين بالوحدات بحملات التحصين.