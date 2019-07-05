التنمية المحلية: الانتهاء من وضع التعريفة الجديدة لكافة المحافظات خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم الانتهاء من وضع التعريفة الجديدة للميكروباصات فى كافة المحافظات خلال 24 ساعة.
وأوضح قاسم، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم توجيه المحافظين بسرعة إنهاء ووضع التعريفة الجديدة للركوب داخل كل محافظة وبين كل محافظة، على أن يتم تعميم هذه التعريفة ولصقها على السيارات لتكون واضحة أمام المواطنين.
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية:"سيتم توقيع عقوبات ضد من يخالف التعريفة المقررة سواء من سائقى الأجرة أو أصحاب محطات الوقود".
وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.
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