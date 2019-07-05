صور.. حملات للسيرفيس ومباحث المرور بمواقف الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت أجهزة محافظة الجيزة عدة حملات على مواقف السيرفيس وسيارات الأجرة بالتنسيق مع جهاز سيرفيس الجيزة ورؤساء الأحياء ومباحث قسم الشرطة ومباحث المرور. Advertisements وجاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للمتابعة المستمرة علي المواقف وحل مشاكل المواطنين ومتابعة تعريفة الركوب. كما تم المرور على محطات الوقود ومواقف المرور، وتنفيذ حملة بمركز أبو النمرس الجمعة على سائقى سيارات الأجرة على طريق مصر أسيوط لبيان التزامهم بالتعريفة القديمة لحين عمل التعريفة الجديدة.

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