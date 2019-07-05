شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تستقبل وفد المعاشات التبادلية السودانى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غدًا السبت، وفد المعاشات التبادلية السودانى برئاسة الدكتورة بثينة إبراهيم صالح فى زيارة تبادلية تهدف إلى دعم أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك خلال الفترة من 6-11 من يوليو الجارى.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بتقديم كافة أوجه الدعم و التعاون للوفد خلال زيارته إلى مصر .

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وأكد محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أن الرقابة على عمليات صرف المعاشات التبادلية بين الدولتين، والتأكد من استلام المواطنين لمعاشاتهم بأنفسهم تتم بشكل دورى و نصف سنوى، حيث يتم سفر بعثة من التأمينات المصرية الى الخرطوم لمراجعة كشوف الصرف و يتم انتقاء مواطنين بشكل عشوائى للتحقق من صرف معاشاتهم و توافر استمرار شروط الاستحقاق، خاصة حالات كبار السن بالإضافة لبحث بعض المشاكل لدى المواطنين و العمل على سرعة حلها.

وأوضح سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أن صرف المعاشات للسودانيين يتم بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة.

وتأتى زيارة الوفد السودانى لمصر فى إطار تنفيذ اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين مصر والسودان "المعاشات التبادلية" والتى تم إبرامها منذ 21 سبتمبر 1975 و ذلك لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين يعملون بالجهاز الادارى للدولة المصرية من الموظفين والأعمال الحرة و كذلك المصريين العاملين بدولة السودان الشقيق تأكيداً على مبدأ المساواة فى معاملة مواطنى البلدين للاستفادة من الحقوق و المزايا التأمينية فى أماكن أعماله.