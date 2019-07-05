اتحاد كتاب مصر ينعي "جمال مشعل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

نعى اتحاد كتاب مصر، الكاتب جمال مشعل، عضو اتحاد الكتاب، الذى توفي أمس الخميس، عن عمر ناهز 61 عامًا.

وأكد الدكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب، أن "مشعل"، كاتب صاحب بصمة حقيقة في المشهد الأدبي، ترك لنا عددًا كبيرًا من الموسوعات الجغرافية والتاريخية وأدب الأطفال، مؤكدًا على أنه رحل بجسده ولكنه سيظل بيننا بأعماله الأدبية العظيمة، عبر الأجيال.

كان الراحل جمال مشعل مواليد محافظة الدقهلية، جمال مشعل عضو اتحاد كتاب مصر حائز على جائزة الدولة وله العديد من المؤلفات الأدبية منها، موسوعة الأوائل (5 أجزاء)، موسوعة أسماء الناس (2 جزء)، موسوعة أقوال الحكماء (مجلد)، موسوعة الطفل المسلم ( 2 مجلد )، موسوعة الألغاز ( 2 مجلد)، موسوعة البلدان المصرية.