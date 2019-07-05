صندوق تحيا مصر: قوافل "نور حياة" تجري كشف العيون على ألفي مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

واصلت القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية (نور حياة) لليوم الثاني على التوالي إجراء الكشف الطبي للعيون على مواطني مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، والزعفرانة بمحافظة السويس، ومركز بني سويف بمحافظة بني سويف، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل 8 محافظات حتى الآن، وهي الشرقية والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف والمنيا والدقهلية والجيزة.

واستقبلت القوافل ألفي مواطن في الأربع محافظات؛ لإجراء الكشف الطبي وتسليم الأدوية للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلات جراحية إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة، وتعمل قوافل مبادرة (نور حياة) يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع؛ لاستقبال نحو ألف مواطن على مدار اليومين.

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من جهته، قال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق (تحيا مصر)، إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على 147 ألف مواطن، وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في 6 محافظات هي (الشرقية والإسكندرية ومرسى مطروح والمنيا وقنا والأقصر)، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي مجانا.

وأضاف أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم (037037- مبادرة نور حياة)، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن (15118).

وينفذ صندوق (تحيا مصر) مبادرة نور حياة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، والجمعية الشرعية، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.