أول تعليق لرئيس الوزراء بعد زيادة أسعار الوقود: "التعامل بحسم مع المخالفين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس والتاكسي، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية.

جاء ذلك في اجتماع بـ"الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية، بحضور وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين المحافظين بشأن تعريفة الركوب بين المحافظات المجاورة، بحيث تكون موحدة، ولا تحدث مشكلات.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذلك تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%‎ وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة، إضافة إلى لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسى.

كما تم إرسال التعريفة إلى وسائل الإعلام بحيث تكون متاحة للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة للتطبيق، بحسب سعد.

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وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التقارير وكذلك جميع المحافظين أكدوا توافر الأرصدة من المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار فى محطات الوقود، وكذا إسطوانات البوتاجاز في المستودعات، وتم التشديد على زيادتها فى المناطق التي تشهد تكدسات وزحاماً حالياً مثل المحافظات الساحلية والسياحية، كما أكدوا استقرار حركة النقل والمواصلات فى ظل التعامل بالتعريفة الجديدة.

وأوضح المستشار نادر سعد أن رئيس الوزراء شدد أيضا على عمل جميع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الـ24 ساعة لمتابعة حالة النقل الداخلي والخارجي في المحافظات، وتوافر المنتجات البترولية المختلفة، مع ضرورة تجهيز عدد من الأتوبيسات وسيارات النقل الجماعى للتعامل مع أى طارئ.

وأشار إلى أن عددا من المحافظين أعلنوا عن ضبط كميات من البنزين المخزنة، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ارتكبوا هذه المخالفة.

تجدر الاشارة إلى أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء صباح اليوم الجمعة بمشاركة ممثلي وزارات (الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل) وممثلي عدد من الجهات.

وتتولى غرفة العمليات المركزية التنسيق والمتابعة مع جميع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة الموقف أولا باول على مدار الساعة من خلال خطوط ربط البيانات وشبكة المؤتمرات المرئية (فيديو كونفرانس) بعدد ٥٦ جهة، كما تم رفع درجة استعداد غرف العمليات وإدارة الأزمات بجميع المحافظات، والوزارات والجهات المعنية، بهدف التأكد من انتظام العمل في جميع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووسائل نقل وغيرها.

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