"الزراعة" تستقبل وفدًا من الفلبين تمهيدًا لتصدير العنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة استقبلت، أمس الخميس، وفدًا من دولة الفلبين، للاتفاق حول إتمام تصدير محصول العنب، لافتًا إلى أن التفاوض كان على عدة مراحل آخرها زيارة المشتل الرئيسي.

وأضاف "العطار" في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أن مصر تسعى لفتح منافذ تصديرية جديدة مع كافة دول العالم بوجه عام والدول العربية والإفريقية بشكل خاص، موضحًا أن محاصيل الفراولة والعنب وبعض الخضروات يحظون بسمعة طيبة.

وتابع :"لأول مرة تفتح مصر سوقا لها في دولة الفلبين".

وأشار إلى أن مراحل التفاوض بدأت من مراسه الحجر الزراعي الفلبيني حتى الوصول لزيارة المشتل الرئيسي والأتفاق حول مواصفات التصدير والزراعة.