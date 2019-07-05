"مواصلات مصر": لا زيادة في أسعار التذاكر غدًا دعمًا للمنتخب الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، رغم الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، فإن الشركة ستظل على نفس الأسعار القديمة للتذاكر غدًا السبت خلال مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا.

وأضاف مراد، في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة: "رغم أننا هنشتري الوقود بالأسعار الجديدة إلا أن أسعار التذاكر ستظل ثابتة بنفس السعر ٥ جنيهات على جميع الخطوط دعمًا للمنتخب الوطني".

وأوضح المتحدث باسم مواصلات مصر، أن قرار الزيادة لا تحدده الشركة ولكن يأتي من محافظ القاهرة، ويكون ملزمًا للشركة وهيئة النقل العام وكافة شركات النقل الجماعي الموجودة في المحافظة.

وواصل: "زيادة أسعار المحروقات لا تتعلق بالبنزين فقط ولكنها تتعلق بالزيوت وإطارات السيارات وغيرها من مشتقات البترول التي تستخدمها السيارات".

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كانت الحكومة قررت صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.​

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

ومن جانبه أصدر وزير التنمية المحلية، توجيهات عاجلة للمحافظين بضرورة مراعاة عدم المغالاة في أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات بالمحافظات، بعد قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية.

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