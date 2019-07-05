"شعبة المخابز": التموين تتحمل زيادة أسعار السولار للمخابز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن سعر رغيف الخبز المُدعم الذي يتم صرف للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز لن يشهد أي زيادة، مؤكدًا ثبات سعر الرغيف عند حد الـ 5 قروش.

وأضاف غراب في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين والتي أكدت تحملها فرق سعر إنتاج رغيف الخبز المدعم دون تحميل المخابز أي تكلفة نتيجة زيادة سعر السولار التي تعتمد عليه في إنتاج الخبز، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار توجيه وزاري لكافة مديريات التموين بشأن تطبيق هذا القرار.

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وعن نسبة ارتفاع التكلفة، أوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه يتم إنتاج ما يتراوح بين 260 إلى 275 مليون رغيف يومياً على مستوى الجمهورية، وتقدر تكلفة إنتاج الرغيف الواحد بـ 55 قرشًا، لافتًا إلى أنها ارتفعت لـ 56 أو 57 قرشًا بعد زيادة أسعار المحروقات.

كانت الحكومة قررت صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.​