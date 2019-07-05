بعد زيادتها.. ننشر التعريفة الجديدة للسرفيس داخل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، زيارة تعريفة الركوب بخطوط المواصلات بالقاهرة بنحو 15%، في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية.

وقال مدير مشروع السرفيس، لمصراوي، إن العمل بالتعريفة الجديدة يبدأ الآن، موضحًا أنه يتم حالياً إخطار جميع مديري المواقف بالأسعار الجديدة.

Advertisements

وينشر الخليج 365 التعريفة الكاملة للمواصلات داخل القاهرة الكبري وفقا لخطوط السير.

كانت الحكومة قررت صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.