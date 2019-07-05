رئيس محكمة النقض الجديد.. المستشار عبدالله عصر يؤدي اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

يؤدي المستشار عبد الله أمين محمود عصر، نائب رئيس محكمة النقض اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، غدا السبت، كرئيس لمحكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وجاء المستشار "عصر" خلفا للمستشار مجدي أبو العلا الذي تقلد منصب رئيس النقض لمدة سنتين، 2017، 2018.

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وجرى اختيار المستشار "عصر"، من بين أقدم 7 قضاة في محكمة النقض، حسب التعديلات الدستورية الجديدة، فيما جاء ترتيبه رقم 5 في أقدمية القضاة المقدمين للرئيس السيسي.

ونصت التعديلات، على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس النقض الجديد، شغل منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.