تاجر الكيف سقط بنصف كيلو إستروكس في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عنصر إجرامي بالوايلى؛ لحيازته 450 جراما من مخدر الإستروكس بقصد الاتجار.

تلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد قيام المتهم، 23 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بالاتجار وحيازة كميات من المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه في كمين أُعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلي مستقلاً دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 450 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والدراجة لتسهيل تحركاته.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.