القبض على عنصر إجرامي بحوزته هيروين بالسحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن القبض على أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال)، مكاناً لترويج المواد المخدرة، وأسفرت الحملات عن ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.