أخبار مصر

القبض على عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله في الدرب الأحمر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عامل بالدرب الأحمر لقيامه بأعمال حفر بعقار ملكه بقصد التنقيب عن الآثار.

تلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، معلومات وتحريات تفيد قيام (عامل، مقيم بدائرة القسم) بأعمال حفر بالعقار محل سكنه بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 15 مترا، كما تم ضبط مجموعة من الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب).

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله في الدرب الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا