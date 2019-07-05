القبض على عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله في الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عامل بالدرب الأحمر لقيامه بأعمال حفر بعقار ملكه بقصد التنقيب عن الآثار.

تلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، معلومات وتحريات تفيد قيام (عامل، مقيم بدائرة القسم) بأعمال حفر بالعقار محل سكنه بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 15 مترا، كما تم ضبط مجموعة من الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب).

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.