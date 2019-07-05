المتهمون بسرقة نصف مليون جنيه ومشغولات ذهبية بالغربية في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قطاع الأمن العام نجع بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالغربية في ضبط مرتكبي واقعة سرقة أكثر من نصف مليون جنيه من داخل مصنع بالغربية.

تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المواطنات مالكة مصنع نسيج بدائرة القسم)، باكتشافها سرقة خزينة حديدية داخل المصنع وبداخلها مبلغ (604 ألف جنيه - مشغولات ذهبية "8 خواتم، 2 إسورة، 1سلسلة) ولم تتهم أحد بارتكاب الواقعة.

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نجحت جهود فريق البحث الجنائي بالتوصل لمرتكبي الحادث وهما (عامل سابق بالمصنع، 21 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، عامل، 25 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظراً لسابقة عمل المتهم الأول بالمصنع وعلمه باحتفاظ مالكته بمبالغ مالية بخزينته وتمكنهما من دخول المصنع باستخدام نسخة من مفتاحه الأصلى قام بإعدادها والاحتفاظ بها إبان فترة عمله بالمصنع.

وبإرشادهما تم ضبط الخزينة وجميع المسروقات بمنزل المتهم الثاني تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النياية التحقيق.