أثناء شحن الصراف الآلي.. فكهاني يسرق 220 ألف جنيه من موظف بنك بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرتي أمن "الأقصر، وقنا"، في ضبط شخص استولى على قرابة ربع مليون جنيه من داخل فرع إحدى البنوك بالأقصر.

تلقى قسم شرطة الأقصر بلاغاً، يفيد بأنه حال قيام موظف بفرع إحدى البنوك، كائن بدائرة القسم بتغذية ماكينات الصرف الآلي بالأموال من داخل قاعة البنك المخصصة للجمهور، وعقب انتهائه من تغذيتها وقيامه بمراجعة الأدراج المخصصة لحفظ النقود، لاحظ عدم تواجد أحد تلك الأدراج وبداخله مبلغ 220 ألف جنيه.

Advertisements

توصلت جهوده فريق البحث الجنائي إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (فكهاني، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن "الأقصر، قنا"، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.