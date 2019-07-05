أبرزها أدوية علاج السرطان.. ضبط 4 أشخاص لحيازتهم عقاقير طبية محظور تداولها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملات أمنية لضبط تجار السوق السوداء والمهربين وتشديد الرقابة على تداول كافة السلع، لاسيما العقاقير والأدوية الطبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من مروجي وموزعي العقاقير الطبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بين المواطنين، وضُبط بحوزة المتهم الأول عاطل كميات كبيرة من المنشطات بلغت "8370 قرص "، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة أثناء قيامه بترويجها.

كما تم ضبط سائق 26 سنة، وذلك أثناء تواجده بمنطقة وسط البلد بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته " 4 عبوات لعقار طبي، بمبلغ 65 ألف جنيه"، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد.

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قيما تم ضبط عامل بصيدلية بدائرة قسم شرطة الأزبكية 38 سنة أثناء تواجده داخل الصيدلية عمله، حيث ضبط بحوزته " 7 عبوات لأدوية وعقاقير تستخدم في علاج أمراض السرطان، الأعصاب، العظام "، بمبلغ 45 ألف جنيه"، وجميعها مجهولة المصدر، ومهربة جمركيا، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد.

كما تم ضبط عامل بصيدلية دائرة قسم شرطة الوايلى 28 سنة، أثناء تواجده داخل الصيدلية محل عمله، وبحوزته "4 عبوات لعقار يستخدم في علاج مرض السرطان "، بمبلغ 65 ألف جنيه)"، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.