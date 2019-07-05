تنفيذ 56 ألف حكم قضائي وضبط 28 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملات عدة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 28 قطعة سلاح ناري بحوزة 26 متهما، 167 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 56349 حكما قضائيا متنوعا". وضُبط في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة 7 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة. جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

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