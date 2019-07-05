مباحث القاهرة تضبط هاربة من حكم بالإعدام بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، ولها محل إقامة آخر بإمبابة، والمطلوب التنفيذ عليها في قضية "قتل"، والمقضي فيها بالإعدام. وذلك حال تواجدها بدائرة القسم، وبمواجهتها أقرت بالحكم الصادر ضدها. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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