مصر | بعد زيادة أسعار الوقود.. "الداخلية" تكثف من تواجدها الأمني بالمحطات والمواقف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد زيادة أسعار الوقود.. "الداخلية" تكثف من تواجدها الأمني بالمحطات والمواقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت الأجهزة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من انتشارها بالمواقع الخدمية ومواقف السيارات ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، بعد الإعلان عن زيادة أسعار الوقود.

وانتشرت الخدمات الأمنية في كل المواقع الخدمية "المواقف، المخابز، مستودعات البوتاجاز، منافذ بيع السلع الغذائية، محطات الوقود" بالإضافة للميادين والشوارع الرئيسية لرصد أية حالات غير مبررة لزيادة الأسعار أو زيادة تعريفة الركوب بالمواقف أكثر من النسبة التي قررتها إدارة المواقف بالمحافظة والتعامل الفوري مع أية شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بالأسعار.

وأفادت المتابعة بوجود حالة من الاستقرار الأمني بكل المواقف ومنافذ بيع كل السلع التموينية والغذائية والتزام كل السائقين ومنافذ البيع بالأسعار وعدم المغالاة في تقديم الخدمات وسط تفهم وتجاوب من المواطنين.

