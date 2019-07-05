مصر | ضبط "ديلر" وبحوزته 5 كيلو حشيش في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "ديلر" وبحوزته 5 كيلو حشيش في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على أحد الأشخاص وبحوزته 20 طربة حشيش بقصد الاتجار بها.

وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزته عدد 20 طربة من مخدر الحشيش تزن حوالى 5 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، وذلك حال قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.