مصر | تخرج 46 متدربا يمثلون 16 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخرج 46 متدربا يمثلون 16 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، حفل تخريج الدورة التدريبية الخامسة ببرنامج التعاون التدريبي الدولي المبرم بين وزارتي الداخلية المصرية والإيطالية، حيث عُقدت الدورة المشار إليها خلال الفترة من 96 – 472019 وتناولت موضوعات مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق الرسمية، وقد تم الإحتفال بتخريج عدد 46 متدرب يمثلون 16 دولة أفريقية من بينها مصر، وذلك بحضور السيد "مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية" وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة المصرية.

وأشاد مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية خلال كلمته بالخبرات المصرية المتميزة فى مجال مواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وحرص الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم مما كان له عظيم الأثر فى نجاح أنشطة وفعاليات برنامج التعاون التدريبى المشترك.

ومن جانبهم أعرب المتدربون عن إمتنانهم لحفاوة الإستقبال ودقة تنظيم الدورة التدريبية وفعالياتها وإتاحة الفرصة لهم للإطلاع على الخبرات الأمنية المتراكمة لدى الجانب المصرى والإيطالى فى مجال قضايا الهجرة غير الشرعية، كما أشادوا بالإمكانيات التدريبية التى تذخر بها أكاديمية الشرطة المصرية وبأوجه الدعم التى تلقونها والتى تؤكد على ريادة مصر وحرصها على الإهتمام بقضايا وشئون القارة الإفريقية. يأتى ذلك تنفيذًا للبرتوكول الموقع بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية فى غضون عام 2017، والذى يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية وإبرام برتوكولات التعاون المشترك مع النظراء فى مجال مكافة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تدريب 360 متدرب من الكوادر الأمنية الأفريقية من 22 دولة أفريقية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة على مدار عامين وبدعم من الإتحاد الأوروبى لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية للأشقاء من الدول الأفريقية، فقد تم الإنتهاء من تنظيم ورشة عمل وخمس دورات تدريبية شملت مشاركة 249 متدرب من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 20 دولة أفريقية.



وجدير بالذكر أنه جارى تنظيم الدورة التدريبية السادسة فى شهر سبتمبر القادم يعقبها ورشة العمل الختامية بدولة إيطاليا.