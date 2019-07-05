مصر | تخرج 46 متدربا يمثلون 16 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخرج 46 متدربا يمثلون 16 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشاد مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية خلال كلمته بالخبرات المصرية المتميزة فى مجال مواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وحرص الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم مما كان له عظيم الأثر فى نجاح أنشطة وفعاليات برنامج التعاون التدريبى المشترك.
يأتى ذلك تنفيذًا للبرتوكول الموقع بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية فى غضون عام 2017، والذى يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية وإبرام برتوكولات التعاون المشترك مع النظراء فى مجال مكافة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تدريب 360 متدرب من الكوادر الأمنية الأفريقية من 22 دولة أفريقية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة على مدار عامين وبدعم من الإتحاد الأوروبى لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية للأشقاء من الدول الأفريقية، فقد تم الإنتهاء من تنظيم ورشة عمل وخمس دورات تدريبية شملت مشاركة 249 متدرب من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 20 دولة أفريقية.
وجدير بالذكر أنه جارى تنظيم الدورة التدريبية السادسة فى شهر سبتمبر القادم يعقبها ورشة العمل الختامية بدولة إيطاليا.