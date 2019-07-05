أخبار مصر | بزيادة 15%.. محافظ الجيزة يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بزيادة 15%.. محافظ الجيزة يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ظهر اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم وذلك عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وأكد راشد، أن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة مشيرًا أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10 % إلى 15 % لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم والمحافظات، مؤكداً على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة وذلك بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة وذلك بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وجاءت تصريحات المحافظ، خلال ترأسه غرفة عمليات المحافظة حيث شدد خلالها على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذي للسرفيس والنقل الجماعى بشن حملات داخل المواقف لمنع أى زيادة عشوائية فى تعريفة الركوب واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالف.

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وكما شدد على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة عن طريق الحملات التفتيشية المستمرة من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعى مؤكدا على اعلان التعريفات الجديدة أمام المواطنين حيث سيتم وضع لافتات ( استيكر ) على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير اضافه الى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقف مدون عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن اى مخالفات من السائقين او عدم التزامهم بالتعريفات المحددة .

وأكد راشد أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية ( الأقاليم ) مع المحافظات المجاورة حيث تم التواصل مع محافظات ( سوهاج والمنيا والقليويبية والاسكندرية وأسيوط وبنى سويف والقاهرة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم.

كما شدد على المتابعة الدائمة لمستودعات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالأسعار المعلنه لأسطوانات البوتاجاز، مشيرًا إلى تحديد خطوط ساخنة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات وتضم الأرقام "15333، 16528" خط ساخن مجلس الوزراء و"19285" خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و"35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة.

حضر اللقاء الذي ترأسه المحافظ، اللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس.