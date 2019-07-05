أخبار مصر | غدا.. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تستقبل وفد المعاشات التبادلية السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تستقبل وفد المعاشات التبادلية السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا السبت، وفد المعاشات التبادلية السوداني برئاسة الدكتورة بثينة ابراهيم صالح في زيارة تبادلية تهدف إلى دعم أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك خلال الفترة 6-11 من يوليو الجاري، حيث وجهت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للوفد خلال زيارته إلى مصر.

وصرح محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الأجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن الرقابة على عمليات صرف المعاشات التبادلية بين الدولتين، والتأكد من إستلام المواطنين لمعاشاتهم بأنفسهم تتم بشكل دوري ونصف سنوي، حيث يتم سفر بعثة من التأمينات المصرية إلى الخرطوم لمراجعة كشوف الصرف، ويتم انتقاء مواطنين بشكل عشوائي للتحقق من صرف معاشاتهم وتوافر استمرار شروط الاستحقاق، و على الأخص حالات كبار السن بالإضافة لبحث بعض المشاكل لدى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

وأوضح سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن صرف المعاشات للسودانيين يتم بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة.

هذا و تأتى زيارة الوفد السوداني لمصر فى إطار تنفيذ اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين مصر و السودان ( المعاشات التبادلية )، والتي تم إبرامها منذ 21 سبتمبر 1975 وذلك لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين يعملون بالجهاز الاداري للدولة المصرية من الموظفين والأعمال الحرة وكذلك المصريين العاملين بدولة السودان الشقيق تأكيداً على مبدأ المساواة فى معاملة مواطني البلدين للاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية فى أماكن أعماله.