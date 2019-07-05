أخبار مصر | تكريم العاملين المتميزين بـ"أبي قير للصناعات الهندسية" و"أبو زعبل للصناعات المتخصصة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم العاملين المتميزين بـ"أبي قير للصناعات الهندسية" و"أبو زعبل للصناعات المتخصصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) حفل تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة عن شهر يونيو 2019، كما أقامت شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) حفل تكريم العاملين المتميزين بالشركة عن شهر مايو 2019، حضر الحفل بكل شركة رئيس مجلس الإدارة وجميع قيادات الشركة وممثلين عن العاملين بكل قطاع.

وعلى هامش حفل التكريم تم مناقشة المشكلات التي تواجه العاملين كما تم تشجيعهم على تقديم حلول ومقترحات لهذه المشكلات، والاهتمام الكامل والشامل بتنفيذ تعليمات الأمان الصناعي لتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها، وتم حث العاملين على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على العمل بروح الفريق للنهوض بالشركة وزيادة الإنتاجية وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات التقدير والهدايا الرمزية على العاملين المكرمين بالشركتين.