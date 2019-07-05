أخبار مصر | عاجل.. محافظ القاهرة يبحث تعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محافظ القاهرة يبحث تعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال الآن، اجتماعا طارئا لمناقشة تعريفة المواصلات في العاصمة بعد زيادة أسعار المحروقات صباح اليوم.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.

وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم، جاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات

بنزين 95: 9 جنيهات

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سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر.