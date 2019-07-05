أخبار مصر | "الرياضة": غرفة عمليات "أمم أفريقيا" تواصل عملها على مدار الساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة": غرفة عمليات "أمم أفريقيا" تواصل عملها على مدار الساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مواصلة واستمرار عمل غرفة العمليات المركزية لبطولة أمم أفريقيا، على مدار الساعة؛ لمتابعة كافة تفاصيل بطولة أمم افريقيا، والتي تستمر حتى ٢٠ يوليو الجاري، بهدف إنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية وخروجها بالشكل اللائق لمصر.

وتعمل غرفة العمليات المركزية، على إدارة ومواجهة أي أزمة ومتابعة كافة أعمال البطولة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة في أثناء مباريات البطولة وخارجها، وخلال فترات مران الفرق المشاركة في البطولة، ومتابعة تسهيل كافة متطلبات الفرق المشاركة، وتسهيل إجراءات سرعة خروج ودخول الجماهير من وإلى الاستادات، بالإضافة إلى المتابعة مع الجهات المسئولة عن تذاكر المباريات، وتأمين الفرق وتأمين مصادر الكهرباء.

كما تعمل غرفة العمليات المركزية على توفير سبل الراحة لمشجعي الفرق الأفريقية المشاركة لمؤازرة فرقهم، مع تذليل أي عقبات أمامهم خلال فترة تواجدهم بمصر على مدار أيام البطولة.

كما تتابع غرفة العمليات المركزية أماكن الإقامة والإعاشة للفرق والمشجعين، والحالات الطبية والإصابات خارج الملاعب للجماهير، وكذا المتابعة مع المستشفيات التي تستقبل تلك الإصابات والحالات الطبية.

يذكر أن غرفة العمليات المركزية تضم ممثلي عن وزارات الشباب والرياضة، الدفاع، الداخلية، المالية، الخارجية، السياحة، الصحة، التنمية المحلية، الطيران، النقل، الاتصالات، الكهرباء، بالاضافة إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، وهيئة الإسعاف، والشركة القابضة لمياه الشرب.