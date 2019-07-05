شكرا لقرائتكم خبر عن تعريفة الركوب الجديدة في المنيا: 2 جنيه للسرفيس و9 للتاكسي داخل المدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة للنقل الداخلي وبين المحافظات وكذلك بين المراكز والقرى التابعة لها، وتعريفة التاكسي داخل مدينة المنيا، وتعريفة سيارات السرفيس داخل المدينة، وذلك عقب قرار الحكومة، الجمعة، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وافق المحافظ على زيادة التعريفة الداخلية للمواصلات "السرفيس" 25 قرشًا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من 1.75 إلى 2 جنيه، وزيادة تعريفة السرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 2.25 قرشا إلى 2.75 للخط رقم (1) و3.25 للخط رقم (2) والتاكسي الأجرة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات داخل مدينة المنيا، ومن 12 جنيه إلى 14 جنيه للمنيا الجديدة.

وشدد على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة، التي أقرتها المحافظة سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي، سواء السرفيس أو التاكسي والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية ،وذلك منعاً للاستغلال أو المغالاة في الأجرة.

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ووجه القيادات التنفيذية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعي بجميع مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة ركوب السيارات الأجرة بصورة مبالغ فيها.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدار الساعة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود، مضيفا أنه فيما يخص سيارات مشروع النقل الجماعي التابعة للمحافظة فيتم العمل بذات التعريفة للسرفيس داخل المدينة وبين مدن المحافظة /القاهرة – بين محافظتي أسيوط وبني سويف –بين مراكز المحافظة والعاصمة للسيارات الاجرة.

وجه «حسين» إدارة المرور وإدارة المواقف بالتنسيق مع مشروع النقل الجماعي ومن تراه من الشركات الخاصة وجامعة المنيا للاستعانة للدفع بالعدد المناسب من المركبات في حالة وجود أي تداعيات من السائقين بأي خط من الخطوط سواء الرئيسية أو الفرعية.

وكلف المحافظ، إدارة المواقف بالتنسيق مع مطبعة المحافظة بطباعة استيكر لوضعه على سيارات السرفيس داخل المدينة /بين العاصمة والمراكز /بين المراكز والقاهرة واسيوط وبني سويف /سيارات التاكسي على أن يحتوي الاستيكر على التعريفة المقررة بعد الزيادة، خط السير وعدد الركاب.

اعتماد الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة لوسائل المواصلات بالمنيا

اعتماد الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة لوسائل المواصلات بالمنيا

اعتماد الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة لوسائل المواصلات بالمنيا