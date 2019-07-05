شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد بعد زيادة الوقود: رفع أجرة التاكسي جنيهًا والميكروباص 25 قرشًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية تموين بورسعيد حملات مشتركة مع مباحث التموين على محطات الوقود والغاز ومستودعات البوتاجاز لمتابعة تنفيذ الزيادة الجديدة لأسعار الوقود.

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وتم تحرير محضر لصاحب محطة وقود أخفى ألف لتر بنزين ٨٠، كما تحرر محضر لموزع أنابيب باع أنبوبة بوتاجاز تجارية بـ١٨٠ جنيهًا بدلا من ١٣٠.

من جانبها، أعلنت محافظة بورسعيد التعريفة الجديدة للتاكسي بالنفر داخل المحافظة بزيادة ١ جنيه عن التعريفة السابقة ورفع تسعيرة الميكروباص من ٢ جنيه إلى ٢.٢٥ جنيه ورفع الأجرة بين المحافظات لحوالي ١٠٪من التسعيرة القديمة.

وتتابع مباحث المرور تطبيق التعريفة، فيما انتهت ظاهرة الزحام على محطات الوقود تمامًا.