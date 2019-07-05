شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إخلاء 17 منزلًا آيلا للسقوط في قرية «النجاح» ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز مدينة بئر العبد في شمال سيناء إخلاء ١٧ منزلا آيلا للسقوط في قرية «النجاح»، بناء على توجيهات المحافظ اللواء المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة.

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وقال إيهاب فرغلي، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إنه تم إخلاء المنازل عن طريق لجنة مشكلة برئاسة سالم محمد، وكيل إدارة الشؤون القانونية وعضوية كل من وفاء محمد زايد، من إدارة الإسكان، زكريا محمد إمام، من إدارة التخطيط العمراني، أحمد عون من إدارة الحجز الإداري، رمضان علي إبراهيم، من إدارة الإيرادات، ومحمد شحته من إدارة المخازن، وتحت إشراف سليمان فرج نائب رئيس المركز.

وأضاف «فرغلي» أن اللجنة راجعت المنازل بالقرية بالتنسيق مع سلامة جرابيع، رئيس القرية، حيث تبين وجود عدد ٧ منازل متهالكة دون وجود أحد بها، فضلا عن إخلاء ١٧ منزلا آخر آيل للسقوط وتشميعها بالشمع الأحمر، وتوقيع أصحابها على إقرار الإخلاء، مُشيرا إلى أنه تم إرسال ٣ إنذارات إلى أصحابها للإخلاء في الفترة الأخيرة.

كان محافظ شمال سيناء صدق على قرار إخلاء المبان الآيلة السقوط بمدينة بئر العبد والمنازل البدوية بقرية النجاح، بعد عرض من لجنة المباني الآيلة للسقوط في 9 أغسطس 2016.

إخلاء ١٧ منزل ببئر العبد

إخلاء ١٧ منزل ببئر العبد

إخلاء ١٧ منزل ببئر العبد