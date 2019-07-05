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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة أسعار الوقود.. تعرف على تعريفة الركوب بمواقف القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الجمعة، تعريفة الركوب لسيارات السرفيس بعد زيادة أسعار الوقود.
وأمر «مرزوق» الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتشديد الرقابة على الأسواق، وبيان التزام السائقين بالتعريفة وعدم مخالفتها، ويأتى ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة تعريفة الأجرة لوسائل النقل بنسبة 15% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.
وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع اللواء مدير أمن القليوبية، ومديرى إدارة المرور، ومباحث المرور والمواقف، بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.
وأضاف المحافظ أنه على المواطنين الإبلاغ عن أي محطة وقود تقوم بكتابة أسعار جديدة للبنزين والسولار فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسؤوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة «01220055008-0115354422-01002782373».
وأعطى المحافظ تعليماته للواء مدير إدارة مرور القليوبية بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.
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