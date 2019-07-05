شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تطبيق المحافظات لتعريفة الركوب للنقل الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى غرفة العمليات الرئيسية بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، وذلك لمتابعة تطبيق المحافظات لتعريفة الركوب لمركبات النقل الجماعي بعد تحريك أسعار المواد البترولية منذ صباح اليوم الجمعة.

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