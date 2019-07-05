شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الجزائر في القاهرة يحتفل بعيد الاستقلال الـ57 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام سفير الجزائر في القاهرة، نذير العرباوي، حفل استقبال لأعضاء البعثة الإعلامية الجزائرية المكلفة بتغطية كأس الأمم الإفريقية، للاحتفال بعيد استقلال الجزائر الـ57، الذي يوافق الخامس من يوليو كل عام.

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وقال «العرباوي» إن «شهداء بلاده قدموا أرواحهم فداء للجزائر، كما ضحوا بالغالي والنفيس لكسر قيود الاستعمار وانتزاع الحرية والاستقلال»، فيما أشاد السفير بالدور الهام الذي يلعبه الإعلام خدمة للرياضة والمجتمع وقبل ذلك خدمة للوطن ورفعته ليس فقط بنقل الصورة والكلمة والتعليق والتحليل، بل يساهم أيضا برسائله بالتثقيف والتوعية الرياضية، وكذلك بحشد الدعم والتعبئة الرياضية.

كما أشاد بالصورة المشرفة التي أعطاها الجمهور الجزائري في مدرجات الملاعب، معربا عن شكره لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة التنظيمية لكأس أفريقيا هاني أبوريدة، ومن خلالهم إلى الحكومة المصرية على ما قدموه من تسهيلات ومساعدات للوفود الجزائرية، كما تمنى حصول فريق بلاده على كأس البطولة.

وفي سياق متصل، قام رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين بتكريم نذير العرباوي ومنحه درعا شرفية تقديرا لجهوده كسفير في دعم العلاقات المتميزة الجزائرية المصرية ولخدمة المصالح العليا للوطن وللانتصارات التي ساهم فيها كلاعب سابق في المنتخب الوطني لكرة اليد.