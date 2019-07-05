شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين الاجتماعي» تستقبل وفد المعاشات التبادلية السوداني غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السبت، وفد المعاشات التبادلية السوداني، برئاسة الدكتورة بثينة إبراهيم صالح، في زيارة تهدف إلى دعم أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 11 يوليو الجاري.

ووجهت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للوفد خلال زيارته إلى مصر.

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وقال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن الرقابة على عمليات صرف المعاشات التبادلية بين الدولتين، والتأكد من استلام المواطنين لمعاشاتهم بأنفسهم تتم بشكل دوري ونصف سنوي، حيث يتم سفر بعثة من التأمينات المصرية إلى الخرطوم لمراجعة كشوف الصرف ويتم انتقاء مواطنين بشكل عشوائي للتحقق من صرف معاشاتهم وتوافر استمرار شروط الاستحقاق، وعلى الأخص حالات كبار السن بالإضافة لبحث بعض المشاكل لدى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

وأوضح سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن صرف المعاشات للسودانيين يتم بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة.

وتأتي زيارة الوفد السوداني لمصر في إطار تنفيذ اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين مصر والسودان (المعاشات التبادلية)، التي تم إبرامها منذ 21 سبتمبر 1975، لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة المصرية من الموظفين والأعمال الحرة، وكذلك المصريون العاملون بدولة السودان الشقيق، تأكيدًا على مبدأ المساواة في معاملة مواطني البلدين للاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية في أماكن أعمالهم.