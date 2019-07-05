شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11 ألف لتر سولار بالمنيا امتنعت محطة وقود عن بيعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين نفذت عددا من الحملات التفتيشية على محطات الوقود بالمراكز والمدن.

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وأسفرت الحملات عن التحفظ على 11 ألف لتر سولار قامت إحدى محطات التموين بالامتناع عن بيعها، والتصرف في 1000 لتر سولار و1000 لتر بنزين 92، كما تم التحفظ على 4 آلاف كيلو زيت معدني مدعم بإحدى المحطات.

شدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة محطات الوقود والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية مع التأكد من التزام كافة المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدار الساعة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود.