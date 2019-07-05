شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: قوافل "نور حياة" تكشف على 2000 مواطن فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق تحيا مصر انطلاق القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" لليوم الثانى على التوالى، وإجراء الكشف الطبى للعيون على مواطنى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة والزعفرانة بمحافظة السويس ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة والتى تشمل 8 محافظات حتى الآن وهى الشرقية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، والدقهلية، والجيزة.

واستقبلت القوافل 2000 مواطن فى 4 محافظات لإجراء الكشف الطبى وتسليم الأدوية للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلات جراحية الى المستشفيات العسكرية بكل محافظة حيث تعمل قوافل مبادرة "نور حياة" يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع لاستقبال نحو 1000 مواطن على مدار اليومين.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، ان المرحلة الأولى من المبادرة ،تستهدف إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجارى، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية فى 6 محافظات هى الشرقية والإسكندرية ومرسى مطروح والمنيا وقنا والأقصر، وتسليم 132 الف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى مجانًا.

وأضاف أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118 وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية.