شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تطبيق تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، من داخل غرفة العمليات بمجلس الوزراء تطبيق المحافظات لتعريفة الركوب فى النقل الجماعى بعد تحريك أسعار المواد البترولية. وأجرى رئيس الوزراء اتصالات بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس. Advertisements وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة قد اعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية طبقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية وقرار مجلس الوزراء بالزيادة.

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