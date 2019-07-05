شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزارى لـ"التموين" بتحمل فرق سعر السولار للمخابز لثبات سعر الرغيف بـ5 قروش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم بشأن الزيادة فى أسعار السولار، حيث إن غالبية المخابز على مستوى الجمهورية تعمل بالسولار، ﻭتم التأكيد بأن الوزارة بصدد توجيه وزارى لكافة مديريات التموين بشأن تحمل فرق سعر السولار للمخابز حتى يظل سعر الرغيف ثابت للمواطن بـ5 قروش فقط.
وأضاف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التوجيه الوزارى سيصدر غدًا وسيتم توزيعه لكافة المديريات وأن ذلك يؤكد حرص الوزير على تذليل أى عقبات تواجه منظومة إنتاج الخبز، حيث يتم إنتاج من 260 مليون إلى 275 مليون رغيف يوميًا على مستوى الجمهورية، كما أن الشعبة العامة للمخابز فى تواصل دائم مع وزير التموين من أجل تحسين المنظومة بشكل مستمر لمصلحة المواطن.
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