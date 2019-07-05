شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الدقهلية حالة الطوارئ بجميع قطاعات المحافظة بمنع استغلال ارتفاع أسعار الوقود، والذي تم تطبيقها، اليوم الجمعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية الأسعار الجديدة للمواد البترولية، وقالت: إن «هذه الخطوة تأتى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة وفق رؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين».

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وأصدر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، تعريفة جديدة للركوب لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي بزيادة تتراوح ما بين 15 إلى 25 %.

وقررت المحافظة رفع أجرة السرفيس من 1.50 جنيه إلى 2 جنيه لكل الخطوط، بينما تم رفع تعريفة التاكسي من 5 جنيه فتح البندورة وجنيه لكل كيلو إلى 6 جنيه فتح التعريفة و1.25 لكل كيلو كما تم رفع أجرة جميع الخطوط داخل المحافظة بنسبة %15 إلى 25%.

وأعلن المحافظ أن سعر أسطوانة الغاز على أرض المستودع 65 جنيها للمنزلي و130 جنيها للتجاري، وتصل للمستهلك على مسافة 2 كيلو بسعر 67 جنيها للمنزلي و135للتجاري ولمسافة أكبر من 2 كيلو بسعر 70 جنيها للمنزل و140 جنيها للتجاري، أما سعر الاستهلاك المنزلي للغاز فيتم احتسابه بسعر 2.35 جنيه للاستهلاك حتى 30 مترا، ومن 30 إلى 60 مترا بسعر 3.10 جنيه، ومن 60 مترا وما فوقها بسعر 3.60 جنيه للمتر.