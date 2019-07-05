شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع تنفيذ عقد توريد 1300 عربة سكة حديد مع التحالف الروسي المجري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد شركة ترانسماش هولدينج، لمتابعة تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر، والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.

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واستعرض الوزير الخطوات التنفيذية للصفقة، والتي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث سيتم الانتهاء من تصنيع عدد ٢ عربة نموذج بحلول سبتمبر المقبل، وسيتم إرسال الأولى إلى المجر ليتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة، وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين، كما أوضح مسؤولو الشركة أن الإجراءات الخاصة بالتفعيل المادي سيتم الانتهاء منها قريبا.

كما أبدى مسؤولو «ترانسماش» الاهتمام الكبير للتعاون مع وزارة النقل في مجال تصنيع وصيانة وعمل العمرات الخاصة بجرارات السكك الحديدية، بالإضافة إلى تصنيع عربات مترو الأنفاق ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى مصر والمساهمة في توطين هذه الصناعة في مصر، فأفاد الوزير بأنه بالنسبة للتعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق، فإن الوزارة تولي أهمية كبيرة بإعادة تأهيل الخط الأول للمترو، وأنه بمجر الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالطرح والترسية والبدء في التنفيذ سيتم طرح المناقصة الخاصة بتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفاً جديداً للخط الأول، ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأكد وزير النقل أهمية التعاون بين الجانبين في مجال صيانة وعمرة جرارات السكك الحديدية، خاصة مع الاهتمام الكبير بتدعيم قوة الجر للأسطول الحالي لهيئة السكك الحديدية.