شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب محطات الوقود يرفعون أعلام مصر بالإسماعيلية.. وصاحب محطة: «الناس قبلت الزيادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الهدوء في محطات الوقود بمختلف قرى ومدن ومراكز الإسماعيلية فور الإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود، بينما قام عدد من أصحاب المحطات برفع علم مصر بمداخل المحطات مثلما حدث في محطة الوقود المركزية بجوار قصر ثقافة الإسماعيلية بالمرحلة الخامسة.

وأرجع مسؤول بمديرية التموين بالمحافظة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، حالة الهدوء إلى ما وصفه بتهيئة الرأي العام للزيادة من خلال تسريب أخبار تخفيض الدعم والموازنة العامة للدولة التي تضمنت ترشيد الدعم للوقود، مؤكدًا عدم وجود أي أزمات أو تكدس بأي من محطات الوقود.

Advertisements

وقال عامر طايع، صاحب محطة وقود بمدخل مدينة الإسماعيلية، إنهم تم إبلاغهم بزيادة الوقود في الثامنة والنصف، وإنه تم البيع بالأسعار الجديدة مع الكميات التي وصلت بالأسعار الجديدة، وفقا لتعليمات وزارة البترول.

وقال إن الناس «تقبلت الزيادة بصدر رحب إيمانا منهم بأهمية المشاركة في بناء الوطن وتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسي»، على حد قوله.

وقاد العميد حمدى عبدالنبي، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، حملات مكثفة على خطوط السير والمواقف لضبط الأسعار والتعريفة الجديدة بعد الزيادة، مؤكدًا أن من يخالف التعريفة سيتم إحالته فورًا إلى النيابة وجهات التحقيق.

وقرر محافظ الإسماعيلية تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الزيادة الجديدة والتزام السائقين بعد الزيادة وفتح غرف عمليات في جميع مراكز ومدن المحافظة على مدار 24 ساعة.

محطات الوقود بمختلف قرى ومدن ومراكز الاسماعيلية فور الاعلان عن الاسعار الجديدة للوقود - صورة أرشيفية