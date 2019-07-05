شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: استراتيجية مصر هدفها الاستدامة البيئية في التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن التحول إلى المدن الخضراء لم يعد مجرد خيار يمكن الأخذ به أو تجاوزه، لكنه أصبح الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله مجابهة خطر التغيرات المناخية والتحديات البيئية التي يواجهها العالم.

وجاءت تصريحات «شعراوي» في كلمته أمام مؤتمر المدن الخضراء الذي نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالعاصمة البريطانية لندن، وحضره عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية والمشاركين من الدول والعواصم في الدول التي تأتي ضمن مبادرة البنك.

وأضاف أن فكرة المدن الخضراء تكتسب أهميتها من أهمية وطبيعة التحدي الذي تواجهه البشرية الآن في ظل الخطر الذي تمثله التغيرات المناخية، مُشيرًا إلى أن العالم مطالب بتعظيم الاستفادة من الطاقة البديلة، وتبني منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المباني ومكونات المدينة فتقلل من استهلاك وانبعاثات الطاقة والفاقد منها، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمدينة وساكنيها.

واستعرض «شعراوي» التجربة المصرية المتعلقة بتعزيز التوجه نحو إقامة مدن وحلول عمرانية قادرة على التخفيف من أثر التغيرات المناخية وتحقيق غايات الهدفين الحادي عشر والثالث عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقدم الوزير الشكر إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لما يقدمه من دعم ومساهمة في مشروعات تعزز من التوجه نحو المدن الخضراء والنظم المستدامة المخففة من أثر التغيرات المناخية في مصر.

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وتطرق إلى التعاون القائم حالياً بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في تنفيذ مشروع التحول إلى المدن الخضراء الذي يستهدف التطبيق على 4 مدن مصرية كنموذج رائد، وهي «وسط القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وأسوان»، لافتا إلى قيام البنك بتقديم الدعم الفنى وتحديد الأولويات والتأثيرات البيئية والمشروعات المطلوب تنفيذها لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء، وهو أحد المشروعات الطموحة التي نعول كثيرا على التوسع فيها بالمستقبل القريب.

وشدد «شعراوي» على أن مصر- وفي إطار استراتيجيتها التنموية الشاملة التي انطلقت منذ خمس سنوات- وضعت نصب أعينها عنصر الاستدامة البيئية في التنمية من خلال الحرص على دمج الأبعاد البيئية في تخطيط وتصميم وتنفيذ كافة المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض مصر، وأولت أهمية قصوى لتبني «الحلول» التي تدعم التحول نحو المدن الخضراء، سواء كانت «حلول الطاقة أو حلول البيئة أو حلول المياه والصرف».

وفيما يخص «حلول الطاقة»، أكد الوزير أن مصر ضخت استثمارات غير مسبوقة في الاستفادة من الطاقة البديلة كالرياح والطاقة الشمسية، وتبنت خطط ومشروعات طموحة للتوسع في استخدامات الطاقة البديلة المستدامة خاصة الطاقة الشمسية.

وتابع: «أما على مستوى حلول البيئة فإن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة، ويعكس برنامج الحكومة المصرية هذا الاهتمام بشكل واضح».

وبشأن حلول المياه والصرف، قال «شعراوي» إن «مصر تبذل جهودًا كبيرة حاليًا لتحسين كفاءة استخدامات المياه في أغراض الشرب والري وتقليل الفاقد منها والاستفادة بتكنولوجيا التحلية والمعالجة على نطاق واسع، وتفتح أبواب الاستثمار في هذه المجالات أمام القطاع الخاص وشركاء التنمية، فضلا عن البرنامج الطموح للحكومة المصرية لسد الفجوة القائمة في معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي وتوصيل هذه الخدمة الحيوية إلى كل مدن وقرى جمهورية مصر العربية».

واعتبر «شعراوي» أن ما يتم بناؤه الآن ليس مجرد مدن جديدة، ولكنها مدن تقترب من مفهوم المدن الخضراء، مدن ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة، حيث تم البدء في تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية، أهمها العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة على ساحل البحر المتوسط، ومدن غرب أسيوط وغرب قنا بصعيد مصر، ومدن الإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة على أرض سيناء.