شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: المزارعون يحتاجون للدعم بعد زيادة أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، بـ«حماية الفلاحين اجتماعيا من تدهور أحوالهم المعيشية بعد زيادة أسعار المواد البترولية»، مشيرا إلى أن زيادة أسعار السولار والبنزين ستهوي بمعظم المزارعين تحت خط الفقر، لاسيما أن معظم الأراضي تسقى بماكينات ومواتير تعمل بالسولار وكل الآلات والجرارات والمعدات الزراعية التي تستصلح وتعد الأرض للزراعة تعمل بالبنزين أو السولار.

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وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن «زيادة أسعار المحروقات سيزيد تكلفة حصاد ونقل المحاصيل الزراعية، ومع تدني أسعار المنتج الزراعي فإن المزارعين سيضطرون إلى التقليل من المساحات التي تعودوا أن يزرعوها مما ينذر بارتفاع أسعار المنتحات دون فائده للمزارعين».

وأكد أن الفلاحين يؤيدون برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة والذي يهدف إلى إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الفلاحين هم أكثر فئات الشعب حاليا يستحقون الدعم لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية، مؤكدا ضرورة إعادة توزيع الدعم بطريقة عادلة، ودعم الفلاح الذي يتحمل الجانب الأكبر من جراء زيادة أسعار المواد البترولية، حيث تلى ارتفاع أسعار المواد البترولية رفع أسعار الأجرة بالمواصلات وارتفاع أسعار كل الخدمات الزراعية المرتبطة بالمحروقات كما تزيد أسعار المستلزمات الزراعية.

وأشار النقيب إلى أن دعم الفلاحين هو دعم لكل المصريين لأنهم أعمدة الإنتاج، وتدهور أحوالهم سيؤثر بالسلب على كل المصريين ويؤدي حتما إلى عرقلة التنمية الزراعية وبالتالي ستتأثر التجارة والصناعة، مطالبا بدعم نقدي للفلاحين لمساندتهم لمواصلة الإنتاج الزراعي، كما طالب بتخفيف الأعباء عن الفلاحين وإمدادهم بالتمويل المالي المناسب بفوائد بسيطة عن طريق البنك الزراعي المصري.