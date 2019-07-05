شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: طوارئ لرؤساء المدن لمتابعة أول يوم تطبيق أسعار الوقود الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعطى الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، تعليمات مشددة لرؤساء المدن والاحياء بالمرور على محطات الوقود كلا في نطاق عمله للتأكد من التزم أصحاب المحطات بالأسعار المقررة وتعليق الأسعار الجديد على ماكينات ضخ الوقود لتكون ظاهرة لقائدي السيارات بدون أي زيادات أو احتكار.
وأكد المحافظ أن يوم الجمعة هو يوم عمل لرؤساء المدن وعليهم ان يتواجدوا في الشارع للرد على أي استفسارات للمواطنين وحل أي شكاوى يتعرضون إليها من قبل أصحاب محطات الوقود.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والمرور في حملات مستمرة طوال يوم الجمعة، والأيام القادمة لمتابعة تطبيق الاسعار الجديد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مخالف.
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