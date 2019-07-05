شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: الانتهاء من تركيب كوبري «أبوسنة للمشاة» على الطريق الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إنه تم الانتهاء من تركيب كوبرى أبوسنة للمشاه على الطريق الزراعى السريع وفوق خط السكة الحديد، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، لخدمة مواطنى المنطقة الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى لخطورة عبور الطريق الزراعى السريع بين السيارات وكذا شريط القطارات.

وأضاف «مرزوق»، فى بيان الجمعة، أنه جارى الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية والهياكل الحديدية لاستكمال وإنشاء ورفع كفاءة 2 كوبرى مشاه بمدينة قليوب بمناطق ميت حلفا وقليوب المحطة لتخدم مواطنى تلك المناطق والعزب المجاورة، مشيرا إلى أن تلك الكبارى ستعبر السكة الحديد.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الكوبرى وإدخاله الخدمة فى أقرب وقت ممكن لخدمة أهالى تلك المناطق، مشيرا إلى أن تكلفة الكبارى وصلت 11 مليون جنيه، وتم الانتهاء من كافة تراخيص السكة الحديد ودفع الرسوم المقررة ويقوم بتنفيذ المشروع الجهاز التنفيذى لمشروعات تطوير القاهرة الكبرى.